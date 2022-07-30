بعد 9 أيام من البحث: انتشال جثة رائد محاميد من بحيرة طبريا

وطن: عُثر بعد عصر اليوم، السبت، على جثة المحامي رائد محاميد من مدينة أم الفحم، وذلك بعمق 32 مترا في بحيرة طبريا وبمكان يبعد نحو 200 متر عن المكان الذي فقدت آثاره فيه.

وجرى العثور على جثة محاميد اليوم بعد 9 أيام من عمليات البحث منذ أن فقدت آثاره يوم الجمعة الماضي.

وكان محاميد (متزوج وله 3 أبناء) قد تعرض للغرق إثر سقوطه في بحيرة طبريا، يوم الجمعة 22 تموز/ يوليو الجاري، حين كان يستجم مع مجموعة من الأصدقاء على متن زورق في البحيرة.

ومنذ ذلك الحين، تواصلت عمليات البحث عن محاميد بمساعدة فرق الإنقاذ، بالإضافة إلى العشرات من الغواصين المتطوعين الفلسطينيين من الداخل.