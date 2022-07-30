وفاة مواطن متأثر بإصابته بأداة حادة في جنين

وطن: توفي اليوم شاب يبلغ من العمر 18 عاماً متأثراً بإصابته بأداة حادة في الراس قبل عدة اشهر ببلدة العرقة غرب جنين.

وأفاد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة، أنه وفي الرابع من نيسان الماضي وصل شاب الى مشفى ابن سينا جراء إصابته بأداة حادة في الرأس ونقل على إثرها للعلاج في المشفى الاستشاري برام الله وأعلن الأطباء عن وفاته ظهر اليوم.

وأكد ارزيقات، أن الشرطة قبضت على المشتبه فيه بالاعتداء في حينه وإحالته للنيابة العامة والتي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الحادثة.

وأضاف ارزيقات، أن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية تحركت إلى بلدة العرقة لحفظ الأمن والنظام فيها.