شرطة غزة: 3 حالات إطلاق نار فقط ابتهاجا بنتائج الثانوية العامة وتم إلقاء القبض على الفاعلين

وطن: قال مدير المباحث العامة في الشرطة بقطاع غزة العميد نهاد الجعبري، ظهر اليوم السبت، إن تم تسجيل ثلاث حالات إطلاق نار فقط في جميع محافظات قطاع غزة احتفالاً بنتائج الثانوية العامة صباح اليوم، لم تُسفر عن وقوع إصابات.

وأكد أنه تم توقيف مُطلقي النار وهم (ن، ش) 28 عاماً من مدينة غزة، و(م، ب) 20 عاماً من مدينة رفح، و(م، د) 18 عاماً من شمال القطاع وهو طالب بالثانوية العامة.

كما تمت مصادرة قطع السلاح المستخدمة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.