وزير الداخلية يزور قلقيلية للوقف على تطورات قضية اختفاء الشاب ابو عامر

وطن: استقبل محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة في دار المحافظة اليوم وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، الذي زار مدينة قلقيلية بهدف الوقوف على آخر التطورات في ملابسات اختفاء الشاب " قصي أبو عامر " من المدينة، وللوقوف على مجريات التحقيق في هذه القضية.

واوعز الوزير وقد للأجهزة الأمنية ببذل كافة الجهود للوصول الى نتائج في أسرع وقت ممكن.

وخلال اللقاء الذي حضره نائب المحافظ اللواء حسام ابو حمدة، والعميد غازي بشارات قائد المنطقة ومدراء الاجهزة الامنية، قدم المحافظ استعراضاً لمجريات هذه القضية، وأطلع وزير الداخلية على ما تقوم به المؤسسة الأمنية من جهود في هذا الموضوع، مؤكداً أن قضية الشاب أبو عامر هي قضية تقع على سلم أولويات المؤسسة الأمنية، والفعاليات تبذل جهداً مضاعفاً في هذا الموضوع.

وعلى هامش اللقاء هنأ وزير الداخلية الناجحين في امتحان الثانوية العامة، ودعا المواطنين الى الالتزام بعدم إطلاق الألعاب النارية التي تؤدي إلى أخطار تهدد امن وسلامة المواطنين وتسبب لهم الإزعاج.

ونوه هب الريح الى اهتمام أهمية الحفاظ على هيبة القانون والنظام الذي لا يتأتى إلا من خلال تعزيز الشراكة المجتمعية التي تعزز مفهوم السلم الأهلي، داعياً المؤسسة الأمنية لبذل كل جهد ممكن من أجل انفاذ القانون وحماية المواطنين وملاحقة كافة الظواهر الخارجة على القانون.