الاسير خليل عواودة يواصل اضرابه عن الطعام

وطن: يواصل الاسير خليل عواودة (40 عاما) إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقاله الإداري المستمر وسط ظروف صحية خطيرة.

ويواصل الاسير عواودة القابع في سجن "الرملة"، إضرابه الذي استأنفه لليوم الـ29، علما انه كان علق اضرابه في وقت سابق بعد 111 يوما من الإضراب استنادا إلى وعود قدمتها سلطات الاحتلال له بالإفراج عنه، لكن الاحتلال نكث بوعده وجدد أمر اعتقاله لاربعة شهور.

والاسير عواودة من بلدة اذنا وهو متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.