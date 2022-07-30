انطلاق موكب تشييع الشهيد أبو عليا من مستشفى رام الله

وطن: شيع حشد من المواطنين الشهيد الفتى أمجد أبو عليا (16 عاما) الذي ارتقى امس برصاص الاحتلال في قرية المغير.

وانطلق موكب تشييع الشهيد أبو عليا من مجمع رام الله الطبي، في مسيرة اتجهت الى قرية المغير حيث سيوارى الثرى.

وكان الفتى أبو عليا اصيب برصاص الاحتلال والمستوطنين الحي في الصدر، ونقل إثر ذلك الى المستشفى واجريت له عملية في محاولة لإنقاذ حياته لكن ما لبث الأطباء ان اعلنوا عن استشهاده.

هذا وكان أصيب عدة مواطنين برصاص الجيش والمستوطنين في قرية المغير امس، اثنان منهم اصيبا بالرصاص الحي.