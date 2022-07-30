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وطن الأخبار فلسطيني

بالأسماء.. الأوائل في كافة فروع الثانوية العامة

30.07.2022 09:33 AM
بالأسماء.. الأوائل في كافة فروع الثانوية العامة

 

وطن: ننشر قوائم الأوائل في كافة فروع الثانوية العامة للعام 2022.

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