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الجامعة العربية الاميركية تخرج الفوج الـ 19 من طلبتها
أمجد .. انتفاضة لا تهدأ
قصي أبو عامر من قلقيلية مفقود منذ الاثنين الماضي ووالدته تنا ...
اختتام فعاليات "المخيم المهني" للفتيات الهادف لتمكين النساء ...
الاتحاد الأوروبي لوطن: الشباب منبرٌ مهمٌ ونؤكد على أهمية مشا ...
انطلاق موكب تشييع الشهيد أبو عليا من مستشفى رام الله
نتائج الثانوية العامة على "وطن"
الشرطة: القبض على 8 أشخاص لإطلاقهم الألعاب النارية
بالأسماء.. الأوائل في كافة فروع الثانوية العامة
مصرع شاب إثر سقوطه من علو في جباليا
"تايمز": أميركا سئمت الحرب في أوكرانيا
سيدة تقتل طفليها خنقا في الأردن
الدفاع الروسية: خطر القصف والألغام التي زرعها نظام كييف يعيق ...
لافروف لبلينكن: روسيا ماضية في تحقيق أهداف العملية العسكرية ...
إسبانيا تؤكد أول حالة وفاة مرتبطة بجدري القرود في أوروبا
الغزي علاء حسنين.. محاسب ترك الأرقام والحسابات ليهتم بالزهور ...
فاخر.. حداد فاقد للنطق والسمع يحول حديد البيوت المدمرة في غز ...
لأول مرة.. مبتورات "أطراف" في غزة يروين قصصهن في عرضٍ مسرحي
آلاف المواطنين زاروه.. بلدية الخليل تنظم معرض "عتيق"
آلاف الدونمات مهددة بالخسارة.. مزارعو بيت أمر يشتكون عبر وطن ...
عندما تضيق وتستحكم حلقات الحياة، يكون المثقف العضوي، هو سيد ...
الموقف الوطني ما زال على عهده
لماذا لا تنجح محاولات التغيير في معظم الاحيان؟
انتصرت إرادة الأسير البطل رائد ريّان على السجّان"
زيارة بايدن ... رش الملح على الجرح
تحقيق لـ أمان ومركز المرأة بعنوان "العنف المستور".. التحرش ا ...
تحقيق استقصائي للائتلاف الفلسطيني للإعاقة: الأشخاص ذوي الاعا ...
تحقيق استقصائي لوطن وأمان ...." خفافيش الظلام "
الهيئة المستقلة تطلق فيلماً استقصائياً بعنوان "الشر من شرا ...
"وطن" تنشر تحقيقا استقصائيا "الفائدة التعاقدية": تعليمات نصّ ...
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بالأسماء.. الأوائل في كافة فروع الثانوية العامة
30.07.2022
09:33 AM
وطن
: ننشر قوائم الأوائل في كافة فروع الثانوية العامة للعام 2022.
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