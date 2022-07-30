سيدة تقتل طفليها خنقا في الأردن

وطن: هزّت جريمة بشعة تعد الثالثة من نوعها الأردن، بعدما أقدمت سيدة على قتل طفليها خنقا في العاصمة عمّان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: أنه ورد بلاغ من أحد الأشخاص بقيام زوجته بخنق طفليها الاثنين، وتمّ التحرك للمكان وضبط الزوجة ونقل الجثتين للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

وأضاف قائلا: "فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها وإحالتها للقضاء".

وأشارت مصادر متعددة إلى أن الأم من مواليد 1975، وقامت بقتل طفليها، نبيل مواليد 2016 البالغ من العمر ست سنوات، وإيمان مواليد 2014 البالغ من العمر 8 سنوات، خنقا داخل منزلها.

وشهد الأردن جريمتي قتل قبل أسابيع راح ضحيتها أطفال، حيث أقدم مواطن على قتل طفليه ضربا في مدينة الرمثا، وقتل آخر اثنين من أبنائه رميا بالرصاص في عجلون، لتكون هذه الجريمة الثالثة على التوالي التي تهز المجتمع الاردني وسط مطالبات بتشديد العقوبات، وإعادة تفعيل عقوبة الإعدام المجمدة منذ سنوات.

المصدر: SkyNews