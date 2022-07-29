الآلاف يشاركون في مهرجان تأبين شهداء جنين

وطن: أقيم في مخيم جنين، مساء اليوم الجمعة، مهرجان تأبين لأربعة من شهداء جنين الأبطال وهم براء لحلوح، ليث أبو سرور، ويوسف صلاح، ومحمد مرعي، في ساحة مخيم

وشارك مقاومون من فصائل المقاومة في مهرجان التأبين، وسط حضور شعبي كبير.

وقالت القوى الوطنية والإسلامية في جنين، في كلمة لها إن جنين العزة والكرامة والوحدة الوطنية والمعركة، تقود راية الشعب الفلسطيني وراية كل حر وعزيز في مواجهة المشروع الصهيوني، وان خطط الاحتلال على كسر جنين في عملية كاسر الأمواج، ولكن جنين بأبطالها كسروا هذه الموجة وانتقلت إلى نابلس الذين واجهوا الاحتلال في حي الياسمينة".

وشدد القوى على أن "جنين ستبقى عصية على الكسر مهما خطط الاحتلال، فمنذ 11 شهرا لم يدخل الاحتلال مخيم جنين، وسيبقى منارة للثورة والثوار في كل مكان"، "أيها الشهداء، ما زال أبطالنا على عهدكم، ولن تسقط البندقية من أياديهم، حتى الوصول إلى تحرير الأقصى والقدس الشريف".

من جانبه، أبرق الأسير أسامة صلاح، شقيق الشهيد يوسف صلاح، بتحية الأسرى إلى أبطال جنين.

وقال: "وصيتهم لكم التمسك بخيار المقاومة حتى تحرير آخر شبر من أرض فلسطين التاريخية المباركة".

وأردف: "اليوم أبعث إليكم وقد تم تمديد اعتقالي الإداري لا لشيء إلا أنني أصبحت أخ شهيد ثان".

وختم بقوله: "يا أهلنا في محافظتنا ومخيمنا المقاوم، نعدكم أن نبقى الأوفياء لدماء الشهداء، وألا نحيد عن درب الحرية والمقاومة".

وارتقى فجر الجمعة 17 من حزيران الماضي، المقاومون الثلاثة ليث أبو سرور، ويوسف صلاح، وبراء لحلوح في عملية اغتيال نفذتها قوات الاحتلال في الحي الشرقي بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

كما استشهد المقاوم محمد مرعي، في 29 حزيران الماضي، متأثرا بإصابته خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين.