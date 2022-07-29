الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يوجه رسالة شكر للشيخة مي محمد آل خليفة

وطن: وجه الاتحاد العام للمرآة الفلسطينية رسالة تحية وعرفان للشيخة مي محمد آل خليفة لموقفها المبدئي الشجاع ورفضها مصافحة سفير الاحتلال في البحرين.

ووجهت رئيسة الاتحاد انتصار الوزير الرسالة باسم المرأة الفلسطينية، وهذا نصها:

حضرة الشيخة مي محمد آل خليفة حفظها الله

تحية الأحرار

باسم المرأة الفلسطينية في الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وفي خارجه في دول اللجوء والشتات، وباسم عضوات الأمانة العامة في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومجلسه الإداري وفروعه وجميع منتسباته، أتوجه لسموكم بأسمى آيات التقدير والاعتزاز بموقفكم الوطني الحقيقي والأصيل الرافض لمصافحة السفير الصهيوني في مملكة البحرين الحبيبة، وهو الموقف الذي انطلق من موقفكم الثابت والشجاع في دعم نضال الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في الحرية والاستقلال كباقي شعوب الأرض، وموقف حضرتك الرافض لجميع أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال وإدماجها في المنطقة العربية، غير آبهة بانعكاسات وتبعات موقفك النبيل في سبيل تجسيد إرادتك الحرة التي تعبر عن مبادئ وضمير شعب البحرين الوطني والحقيقي الذي يستحق التقدير والاعتزاز.

سمو الشيخة مي حفظها الله

إننا في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إذ نحيي عالياً موقفكم التضامني مع نضال شعبنا، فإننا في هذه اللحظة التاريخية الذي مثلها موقفكم المعارض لاستفراد الاحتلال بشعبنا وعزل قضيته عن قضايا شعوب المنطقة، فإننا نطالب جميع الشعوب العربية وفي مقدمتها ندعو النساء العربيات إلى الاقتداء بموقفكم المميز والشجاع في المطالبة بإنهاء الاحتلال ورفض التجزئة والتطبيع وإدماج دولة الاحتلال في دول المنطقة.

رئيسة الاتحاد

انتصار الوزير