صلاح الدين موسى يكتب لوطن .. النقابات المهنية والرئيس والرهط في المدينة خروج من الازمة اما بداية عصيان؟

لنكن واقعين لم يعد هناك سلطات ثلاث لدينا ولا حكومة بالمفهوم السياسي فبعد ان تم حل التشريعي والسيطرة على القضاء وتمزيق مكوناته ما بين محكمة نقض ومحاكم ادارية مشكلة وفقا لارادة منفردة ومحكمة دستورية يعدل قانونها مرات حتى يخدم حالة او حالات معينة وعزل الحكومة وعدم اقامة لها وزنا لم يعد هناك سلطة تنفيذية واحدة في بلدنا، فنحن من اغرب "الدول" التي يوجد فيها سلطة تنفيذية مقسمة ومقسومة بعد ان ابيد القضاء وفكك وحل التشريعي دون سبب او مسوغ فاصبح الصراع على بقايا ما للحكومة من صلاحيات وكأن هناك توجه لانهاء دور الحكومة واعادة تركيز الثقل لدى منظمة التحرير وبذا ينتهي عمل الحكومة رويدا رويدا فيكون الجسم الاداري في منظمة التحرير هو الجهة الشرعية الوحيدة، ويستشف هذا من خلال ما صدر من قوانين وتشريعات في الاونة الاخيرة والتي جميعها اشارت الى النظام الاساسي لمنظمة التحرير وعدم الاشارة الى عرضها على المجلس التشريعي ودون أي تنسيب من الحكومة.

لدينا رهط في المدينة يديرون حياتنا وفقا لاهواءهم، فالحكومة معثرة ومتعثرة لا تحكم وتدير شؤون حياتيه لا ترقى لمستوى دور البلديات ابان الانتفاضة الثانية. لذا فان مصطلحات الفصل بين السلطات وتسليم التقارير عن عمل وانجازات هذه الجهة او غيرها باتت تثير التندر والسخرية، فالكل يعرف ان البلد اصبحت تدار من قبل رهط من الاشخاص بشكل رئيسي اما الباقين فهم يلعبون خارج الزمن، وان كل ما يحصل من تشريعات وقوانين وقرارات وغيرها ما هي الا تحضير بل انتقال فعلي للسلطات من يد الرئيس الى الرهط في المدينة وما ينطبق على الضفة ينسحب على غزة.

من الواضح ان حراك نقابة المحامين كشف المستور وجعل الامور تظهر للعيان، فمن منا يقتنع ان الرئيس لديه القدرة بان يعرف ما مضمون القوانين التي اصدرها خلال السنتين الماضيتين والتي قام بالتعديل عليها مرات ومرات، وليس من المعقول ان لا يقوم جهاز المخابرات والوقائي من خلال امن المؤسسات والمستشارين القانونين بعدم عرض خطورة ما يجري من تطورات وما يصدر من قوانين على الرئيس، فهل كتبت الاجهزة الامنية للرئيس؟ وهل بالفعل عرضت التقديرات على الرئيس ام تم حجبها فالكل مجمع على خطورة ما يجري وليس من المعقول ان يهمس احد من الرهط بان حراك المحامين مثلا مدعوم من محمد دحلان او من حزب التحرير او بتحريض من حماس ليرفض الرئيس بسبب هذه الهمسة ان يجلس مع مجلس النقابة ويلغي احدهم لقاءه مع النقابة لهذا السبب او لغيره . وبالتوازي فاننا نسمع ونشاهد دعوات للانقاذ الوطني وكأن الوطن هو الضفة دون غزة وكأن الفلسطينين في لبنان الذي يعانون اشد المعاناة في المخيمات لم يعودوا على جدول الاعمال الوطني، وكأن الكارثة في الضفة، وان القدس بالف خير وغزة تنعم بالعدل والانصاف؟؟!!. ان ادركنا ان الاسرائيلي لم يغادر المشهد ويتدخل بالتفاصيل ليتحكم بحياتنا في كل من الضفة وغزة والقدس وعلى الجسور والمعابر، علينا ان نستيقظ من احلام الفصل ما بين السلطات على وقع السلطة الحقيقية بيد اسرائيل، ولطالما ان اللعب ان جاز التعبير اصبح على فتات ما تركت لنا اسرائيل علينا ان نجيب على سؤال محدد وماذا بعد؟

"الرهط في المدينة" سواء في الضفة او غزة ما عادوا يكترثوا لاي شئ يحصل فما يقررونه وجب التنفيذ. وعليه فان لا اصلاح امام هذا الواقع ولا امل في الحوار ونرى انه حان وقت العمل الميداني دون الحاجة الى اية دعوات ونقترح الاتي:

1. انشاء اطار تنسيقي موحد من النقابات المهنية اصبح امرا ضرورويا بل واجب وطني لوقف هذه السيطرة للرهط في المدينة، بل لا بد من ضم القطاع الخاص الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني ومجالس الطلبة حيثما امكن لهذا الاطار التنسيقي.

2. لا بد من وضع اهداف محددة وواضحة وذات ابعاد مطلبية وعدم خلط المطلبي بالسياسي ووضعها في رسالة محددة وموقعة الى الرئيس وكافة الجهات ذات الصلة بحيث تكون هذه الرسالة بمثابة برنامج عمل وطني للخروج من سلسلة الازمات التي "صنعها الرهط في المدينة"

3. أن يتم تشكيل مجلس أعلى(يعمل كبديل مؤقت للمجلس التشريعي) لأنه من البديهي أن لا أمل من إجراء الانتخابات، لذا يجب إيجاد جسم مؤقت قادر على وقف هذه الحرب التشريعية من كل هذه الجهات ذات الصلة، حيث يجب على هذا الجسم أن يقوم بمراجعة كافة التشريعات التي صدرت او ستصدر و يضع ملاحظاته و تعرض على كافة الجهات قبل إعادة إصداره و يجب ان يشكل من متخصصين حتى يتم دراسة كل مادة بعناية (بحيث تقوم كل جهة بترشيح ممثلها في هذا المجلس كما هو الحال في موضوع الحوار الاجتماعي الذي نص عليه قانون العمل ولا تؤخذ القرارات إلا بالأغلبية المطلقة أو بالتوافق أو وفقا لإطار تنظيمي صارم وقد يكون لنقابة المحامين بالتعاون مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني الدور الرئيس في إطلاقه. وهذا يتطلب وقف بكافة القرارات بقانون التي صدرت من ثلاث سنوات والعمل بها لحين التوافق عليها.ويجب الطلب من الرهط في المدينة في غزة بوقف كافة التشريعات التي صدرت وتصدر لحين مراجعتها من قبل هذا المجلس محل الاقتراح.كي تكون هناك فرصة لاعادة توحيد التشريعات في كل من الضفة وغزة.

4. في حال عدم الموافقة على هذا البرنامج يجب البدء بخطوات عملية تتضمن اعلان خطوات احتجاجية وتصعيدية حيث من المفروض ان يكون برنامج العمل الوطني المقترح يشمل الضفة وغزة مع طرح عدد من القضايا الحياتية والتنظيمية والتعامل مع الوضع القائم في كل من الضفة وغزة كامر قائم بحكم الحاجة.

5. ان التحرك المطلبي من خلال الاجسام النقابية والتمثيلية للقطاع الخاص من غرف تجارية ومنتديات رجال الاعمال والاجسام التنسيقية التابعة للاتحادات والمجتمع المدني والاهلي ومجالس الطلبة في الجامعات هو المحرك الفعلي لايجاد امل في الخروج مما نحن فيه.

ان تم التقاط هذه اللحظة التاريخية من قبل الرئيس فان الاتحادات والنقابات المهنية والطلابية تكون قد حققت المراد الوطني في اعادة تصويب البوصلة نحو الاهداف الوطنية العليا بعد ان تكون القضايا الحياتية قد انجزت من خلال ما تم اقتراحه، والا فان بقيت الاوضاع على حالها وبقيه الرهط في المدينة يحجبون عن الرئيس الحقيقة ولا يسمعونه الا صوتهم ورأيهم، فان البلد او جزء منها سيكون على موعد مع الانهيار والفوضى، وسينطبق علينا حينها قول عز وجل " اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا" صدق الله العظيم.