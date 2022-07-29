وقفة تضامنية مع الأسير عواودة وسط إذنا

وطن: شارك العشرات من المواطنين مساء اليوم وقفة تضامنية مع الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة وسط بلدة إذنا بالخليل.

ونظمت بلدية إذنا وعائلة الأسير خليل العواودة وقفة تضامنية انتصارا ودعما لابنها الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 149 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري.

وحذرت العائلة من خطر استشهاد العواودة في أي لحظة.

يشار ان الاسير خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل يواصل إضرابه عن الطعام بعد أن استأنفه في الـ2/7/2022، حيث كان علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا على وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة أشهر، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، وكان أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة أشهر، وهو متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وهو يعاني من أوضاع صحية حرجة.