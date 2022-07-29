مقتل وزير العدالة الصومالي ونجله بتفجير لغم

وطن: قتل وزير العدالة والشؤون القضائية حسن إبراهيم ونجله ومدني آخر، الجمعة، في تفجير لغم بمدينة بيدوة بولاية جنوب غرب الصومال.

وبحسب إذاعة “مقديشو” الحكومية، فإن لغما أرضيا انفجر لحظة خروج “إبراهيم ونجله من أحد المساجد ما أسفر عن مقتلهما”.

وأضافت أن التفجير “أسفر كذلك عن مقتل مدني ثالث وإصابة 10 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة”.

وفيما اتهم رئيس الولاية عبد العزيز محمود حسين “حركة الشباب بالمسؤولية عن التفجير” بحسب المصدر ذاته، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه.

والأربعاء، وقعت 3 تفجيرات في جنوب الصومال أسفرت عن مقتل 22 شخصا.

وتتزامن التفجيرات مع إعلان رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، عزم حكومته إطلاق عملية أمنية ضد مقاتلي الشباب في قرى وبلدات جنوبي البلاد.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حرباً ضد حركة الشباب المسلحة التي تأسست مطلع 2004 وتتبع فكرياً لتنظيم القاعدة، حيث تبنّت العديد من العمليات التي أودت بحياة المئات.