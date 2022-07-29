مباراة لكرة القدم تجمع منتخبي المغرب والاحتلال الإسرائيلي

وطن: كشف وزير العدل في حكومة الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، أمس الخميس، عن اتفاقه مع رئيس اتحاد الكرة المغربي، فوزي لقجع، على إجراء مباراة "ودية" في كرة القدم بين منتخبي المغرب والاحتلال.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" العبري أن الاجتماع بين الطرفين تطرق لسبل التعاون بين المغرب والاحتلال في المجال الرياضي، وتم الاتفاق على إقامة المباراة في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الجاري.

ونشر ساعر تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب فيها: "التقيت قبل دقائق بالوزير المغربي المسؤول عن الميزانية، السيد فوزي لقجع، الذي هو أيضا رئيس اتحاد كرة القدم، واتفقنا على إقامة مباراة ودية بين فريقي الشباب في إسرائيل والمغرب".

وسبق أن تواجه منتخبا السلة للسيدات يوم 16 حزيران/ يونيو الفائت، في مباراة ودية أقيمت بمدينة سلا.

وكانت تلك المباراة أول مواجهة رياضية تجمع بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي منذ تطبيع الأولى علاقتها بالثانية، في كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وأقيمت المباراة التي فاز فيها المغرب 62-58 وسط إجراءات أمنية مشددة، وفي حضور جماهيري محدود، وصل إلى 200 متفرج فقط، معظمهم من لاعبي ولاعبات كرة السلة في البلاد.