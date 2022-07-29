وزير خارجية لبنان يعرب عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال

وطن: أعرب وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، عن تفاؤله في التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال، بوساطة أمريكية.

وحسب وزارة الخارجية اللبنانية، عبر "تويتر" قال بوحبيب إنه "متفائل بإمكانية الوصول إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل عبر الوساطة الأمريكية من أجل ترسيم الحدود البحرية بينهما".

وأشار إلى أنه "لم يسبق أن كان هناك تفاؤل بالقدر الموجود اليوم".

وقالت الوزارة التي نشرت مقتطفات من حوار للوزير اللبناني مع قناة "بي بي سي"، إن تلك التصريحات تأتي "قبل يومين من الزيارة المتوقعة للوسيط الأمريكي آموس هوكستين إلى بيروت، لإبلاغ السلطات اللبنانية رد الاحتلال على المقترح اللبناني للترسيم".