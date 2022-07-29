اوقاف القدس تصلح تسريب في "خط المياه" الملاصق لقبة الصخرة في المسجد الاقصى

وطن: شرعت اوقاف القدس ظهر اليوم في اصلاح عطل في انابيب المياه الملاصقه لقبة الصخره المشرفة في المسجد الأقصى.

وقالت الاوقاف في بيان مقتضب ان دائرة الاوقاف تشرع في اصلاح عطل انابيب المياه الملاصقه لقبة الصخره المشرفة في المسجد الأقصى المبارك دون تدخل من شركة جيحون التابعة لبلدية الاحتلال التي حاولت التدخل في البدايه لاصلاحها.

وقالت الاوقاف صباح اليوم انه تبين تسريبات في المياه في باحات الأقصى اليوم بسبب عطل في أنابيب المياه الموصلة لساعة باب المجلس وتم إغلاق منطقة التسريب وطواقم الصيانة ستبدأ العمل بعد صلاة الجمعة وعلى مدار الساعة حتى إصلاح العطل

ولفتت الأوقاف الإسلامية أنها لاحظت وجود خلل في شبكة المياه في الأقصى من خلال كمية السحب الشهرية، وعليه تم فحص خطوط وتمديدات المياه وتم تغيير "عداد المياه" عند باب المجلس، كما تم فحص التمديدات الأخرى وتبين وجود تسريب على سطح مسجد قبة الصخرة، وسيتم العمل على إصلاحه في أسرع وقت.