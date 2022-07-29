حكومة الاحتلال تجتمع الاحد لبحث تهديدات حزب الله له بشأن حقول الغاز

وطن: يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" اجتماعًا "مهمًا" الأحد المقبل، لمناقشة تهديدات حزب الله اللبناني لحقول الغاز في المتوسط.

وقالت قناة "كان" العبرية، اليوم الجمعة، إن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" ستجتمع يوم الأحد المقبل، في جلسة خاصة لبحث آخر التطورات في أزمة حقل الغاز الطبيعي في البحر المتوسط "كاريش" وتهديدات "حزب الله".



وكانت إسرائيل قد نقلت، أول أمس الأربعاء، اقتراحًا جديدًا للإدارة الأمريكية بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.



يذكر أن الوسيط الأمريكي وصل لبنان منتصف الشهر الماضي بعد وصول منصة (حفار) الغاز إلى حقل "كاريش" بالبحر المتوسط، ما تسبب في ضجة في لبنان والذي يقول إن الحقل المذكور يقع ضمن المنطقة اللبنانية.

(المصدر- عكا للشؤون الاسرائيلية)