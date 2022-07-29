استشهاد الفتى أمجد أبو عليا برصاص المستوطنين وجيش الاحتلال في المغير

وطن: استشهد الفتى أمجد أبو عليا (16) عاما برصاص المستوطنين وجيش الاحتلال في قرية المغير.

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي المتواجد في قرية المغير لوطن ان الفتى أبو عليا اصيب برصاص الاحتلال والمستوطنين الحي في الصدر، حيث نقل على إثرها للمستشفى واجريت له عملية جراحية، ليلعن عن استشهاده لاحقا.

ولفت البرغوثي ان الشهيد أبو عليا وحيد والديه.

وشن جيش الاحتلال والمستوطنين ظهر اليوم هجوما عنيفا استخدموا فيه الرصاص الحي ضد المتظاهرين الفلسطينيين في المغير وأصابوا عددا منهم.

واصيب ثلاثة مواطنين برصاص المستوطنين وجنود الاحتلال الحي، أحدهم فتى (16 عاما) اصيب بالرصاص الحي في صدره، واخر اصيب بثلاث رصاصات تسببت له بنزيف في شريان الفخذ.

وذكر مراسل "وطن" ان أحد الجرحى أطلقت عليه النار من قبل الجنود والمستوطنين في ذات اللحظة، حيث اصيب بأكثر من رصاصة أطلقت عليه من الجنود واحد المستوطنين.

ويظهر فيديو خاص بوطن (مرفق)، اللحظات التي سبقت وتلت اطلاق النار على الشاب ابو عليا، وكيف كان الجنود والمستوطنين المسلحين يلاحقون سويا الشبان وهم يطلقون الرصاص عليهم.