د. مصطفى البرغوثي: بسالة المتظاهرين في المغير أقوى من رصاص المستوطنين وجيش الاحتلال

وطن: قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية د.مصطفى البرغوثي أثناء مشاركته في مظاهرة المقاومة الشعبية المركزية في بلدة المغير اليوم ، أن جيش الاحتلال والمستعمرين المستوطنين تشاركوا معا في الهجوم على المتظاهرين الفلسطينيين بالرصاص الحي وأصابوا عددا منهم.

وذكر البرغوثي في تصريح لوطن ان ثلاثة مواطنين اصيبوا برصاص المستوطنين وجنود الاحتلال الحي، احدهم فتى (16 عاما ) اصيب بالرصاص الحي في صدره، واخر اصيب بثلاث رصاصات تسببت له بنزيف في شريان الفخذ.

وذكر مراسل "وطن" ان احد الجرحى اطلقت عليه النار من قبل الجنود والمستوطنين في ذات اللحظة، حيث اصيب باكثر من رصاصة اطلقت عليه من الجنود واحد المستوطنين.

ووصف البرغوثي ما جرى بالأمر الخطير حيث لا يخفي جيش الاحتلال ولا يتورع عن تزويد المستوطنين بالسلاح والتشارك معهم في الهجوم على المتظاهرين .

وعبر البرغوثي عن التقدير للمشاركة الشعبية الواسعة في تظاهرة اليوم التي أربكت جيش الاحتلال و تصدت للمستعمرين المستوطنين و أكد اعتزازه بالصمود البطولي لبلدة المغير وأهلها وبشجاعة الشباب الفلسطينيين الذين تصدوا بجرأة وبسالة للمستعمرين وجنود الاحتلال في مواجهة الرصاص والقمع.

واعتبر ما جرى اليوم في قرية المغير، ترجمة عملية لتشكيل مليشيا مسلحة من المستوطنين الذي شاركوا بصورة مباشرة مع الجنود في الاعتداء على المواطنين.

ودعا البرغوثي الى اتخاذ قرار جماعي بتوحيد المقاومة الشعبية بقيادة قيادة وطنية موحدة لمواجهة ذلك.