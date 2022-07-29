لماذا لا تنجح محاولات التغيير في معظم الاحيان؟



د. عقل أبو قرع



نشهد في الفترة الاخيرة محاولات وفي مختلف المجالات والاشكال من أجل التغيير، اي الانتقال من الوضع الحالي الى وضع أو اوضاع اخرى، يعتقد من يقود أو يشارك في هذه المحاولات من اشخاص أو اطر أو تكتلات، ان الاوضاع بعد التغيير ستكون افضل أو اكثر ايجابية لصالح المواطن والناس والبلد، وفي مختلف المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والتنموية وبالطبع الاوضاع السياسية او العامة، والتي ان تم التغيير، من المفترض ان تعبر عن رغبة الناس، من خلال مشاركتهم بحرية في اختيار شكل ومضمون وحدة التغيير الذي يبتغونه، اي من خلال الانتخابات، سواء اكانت انتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية أو غير ذلك.

والتغيير وبغض النظر عن نوعيتة وحدتة، وسواء اكان على المستوى العام كما ننشد في هذة الفترة، او على مستوى المؤسسات أو الشركات أو الحركات الاجتماعية او حتى على مستوى الافراد، ليس من السهل أن ينجح، وان تحقق التغيير المطلوب، فإنه يكون قد تم بصعوبة وبمشقة وتضحيات وما الى ذلك، والسبب هو أن الخروج من المنطقة المريحة أو السهلة التي اعتاد الناس عليها، وبغض النظر عن الاطار الذي يتواجدون فيه ليس بالامر المرغوب أو المحبذ، هذا رغم ان التغيير بحد ذاته هو أمر مفيد، أي ان التغيير يكون في العادة في الاتجاه أو الاطار الايجابي.

ورغم أن اجندة التغيير في الغالب هي ايجابية، وان الهدف من التغيير هو الانتقال الى اوضاع أفضل، الا ان الدراسات والابحاث والحالات العديدة التي تم التعمق فيها حول التغيير خلال السنوات الماضية، دلت على ان السبب الاساسي لفشل التغيير هو عملية " أدارة التغيير"، أي ادارة الالية أو العملية التي يتم بها التغيير، وبالاخص ضعف التواصل والقيادة والتشارك والقناعة والالتزام وتحمل التكاليف بين مكونات عملية التغيير، والاهم هو نوعية العنصر أو العناصر البشرية التي تقود التغيير.

ومن أجل ان ينجح خيار التغيير، من المفترض أن يكون خيارا واقعيا عمليا ينبع من الوضع الحالي ومن رغبات الناس، بعيدا عن الشعارات والطموحات والتخيلات التي اعتدنا عليها، وان يأخذ في الحسبان فهم ما يدور من حولنا، وفي ظل فهم ما هي امكانياتنا وطاقاتنا ومصادرنا، وفي ظل الاستفادة من تجارب الماضي حين كانت الشعارات والامال كبيرة ولكن بعيدة عن الواقع، وفي ظل ظروف ومتغيرات لا نتحكم فيها وتجرفنا معها، وفي ظل تذكر حين كنا نبالغ في الكثير من الطروحات ومن الخطط، متناسين مدى ما نملك من مصادر ومن حدود للمناورة او التغيير.

والتغيير يتطلب التعامل مع الاضاع المتغيرة ان تم التغيير، أي الجاهزية للحفاظ على مخرجات التغيير، أي وجود كادر بشري ومؤسسات قادرة على التعامل مع الوضع المختلف في اليوم التالي، ووجود الخطط اللوجستية والنفسية لتهيئة الناس لذلك، ومن المفترض عند البدء بصياغة هذه الخطط بأن يتم تجاوز العموميات او العناوين الكبيرة، ومن ثم الخوض اكثر في التفاصيل او في الخطوات المحددة او العملية، او بطرح الاسئلة الاكثر عمليا او تحديدا ومن ثم توفير الاجوبة او العمل في اتجاة ذلك وعمليا.

وهناك فئات متعطشة للتغيير، ومنها فئة الشباب، سواء اكانوا اناثا أو ذكورا، وهذا التعطش ينبع من أهمية الدفع في التغيير من أجل الافضل والتعامل مع حاجات الشباب، سواء من خلال الجانب السياسي وأهمية وبل حتمية المشاركه السياسيه للشباب من أجل الحفاظ على الديمقراطيه والانتخابات والحريه والتغيير المنظم الذي لا ينفصل عن التغيير في الجانب الاقتصادي المهم للشباب من حيث العمل والابتكار والتقدم والتنميه، والابتعاد عن شبح البطاله وتداعياتها القاسيه.

وحين الحديث عن الشباب والتغيير، فمن المعروف ان المجتمع الفلسطيني بكافة تجمعاته هو مجتمع فتي أو مجتمع شاب، وهذه الفئه الضخمه من فئات المجتمع العمريه من المفترض أن يحسب لها كل الاهميه، سواء في مجالات التخطيط أو التنميه أو طبيعة التغيير أو الجوانب الصحيه والاجتماعيه أو في موضوع اختيار من يمثلهم، أي في الانتخابات وبغض النظر عن نوعها، فمن المفترض أن تحتل هذه الفئه الشابه الضخمه الاهميه والحيز المطلوبين، سواء من حيث الترشح أو طبيعة البرامج الانتخابيه، وبالاخص تلك البرامج التي تركز على مبدأ التغيير، سواء أكان تغييرا اجتماعيا أو تربويا أو اقتصاديا أو سياسيا، وللاسف هذا لم يتم الاخذ به حتى الان بمن يهدف وينادي بالتغيير.

وكما بينت الدراسات والمنشورات الحديثة، فشل التغيير في حالات كثيرة بسبب الفشل في قيادة أو ادارة عملية التغيير، وهذا يعني فشل من حاول التغيير، اي الانتقال من أوضاع حالية ألى أوضاع أفضل في حشد او اقناع من يتأثر بالتغيير، ومن الحالات التي تمت دراستها حالات شركات أو مؤسسات وضعت اجندة طموحة للتغيير ولكنها لم تنجح في احداث التغيير، ومنها على سبيل المثال شركات سيارات وادوية عملاقة، ولكن وبعد عدة محاولات ووضع من يقود التغيير لكي ينبع من المجموع الذي يقوم بالتغيير، نجح التغيير، أي ان التواصل والاقناع والاقتناع والعمل الجماعي من أهم سمات قيادة التغيير، وهنا تتجلى أهمية العنصر البشري الذي يقود عملية التغيير، من أجل نجاح عملية التغيير.