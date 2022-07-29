ضبط اشتال مخدرات شمال رام الله

وطن: تمكنت الشرطة وعدد من الأهالي، اليوم الجمعة، من ضبط كمية من أشتال يشتبه أنها مخدرة في محافظة رام الله والبيرة، بعد مطاردة لبعض الأشخاص المشبوهين استمرت لساعات.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في بيان صحفي، أنه تم الاشتباه بـ 3 مركبات في عبوين شمال مدينة رام الله فتمت ملاحقتها من قبل الأهالي وإبلاغ القرى المجاورة بخط سيرها، كذلك إبلاغ إدارتي مكافحة المخدرات والمباحث العامة بالشرطة في نابلس، ورام الله، وسلفيت.

وأضاف البيان أن المركبات توجهت إلى قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وعلى الفور قامت إدارة المباحث في شرطة محافظة نابلس وأهالي القرية بالبحث والتحري عنها، حيث تم العثور على إحداها بالقرب من بلدة سنجل شمال رام الله بعد محاولة إحراقها، وبتفتيشها تم ضبط 172 شتلة يشتبه أنها "الماريجوانا" المخدرة وقد تم تسليمها لفرع مكافحة المخدرات في سلفيت، فيما لاذت مركبتان بالفرار باتجاه مستوطنة قريبة من قرية اللبن.

وأكدت الشرطة أن عمليات البحث والمتابعة مستمرة مع إدارة مكافحة المخدرات في محافظات سلفيت ورام الله والبيرة ونابلس لتعقب المركبات الهاربة، وأخذ كافة المعلومات في منطقة عبوين لمعرفة أصحاب تلك الأشتال.