إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

وطن: اصيب عدة مواطنين برصاص الاحتلال المعدني وبحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت ظهر اليوم الجمعة، بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين وهاجمتهم بالحجارة عند مدخل القرية ما ادى لاندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان، اصييب خلالها شابان برصاص الاحتلال، فيما اصيب عدد اخر بحالات اختناق بينهم الصحافية سجى العلمي التي اصيبت بحالة اختناق شديدة، اثناء تغطيتها تلك الاحداث.