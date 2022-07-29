الأسير خليل عواودة يواصل اضرابه عن الطعام

وطن: يواصل الاسير خليل عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

ويدخل عواودة وهو من بلدة إذنا بمحافظة الخليل، يومه الـ 138 في الإضراب، علما انه كان أضرب لمدة 111 يومًا، وعلق إضرابه أسبوعًا فقط، وعاد لاستئناف اضرابه بعد ان تنصلت إدارة سجون الاحتلال مما وعدت وجددت اعتقاله لاربعة شهور.

وكان الأسير رائد ريان أعلن أمس تعليق إضرابه بعد التوصل لاتفاق يقضي بعدم تجديد الاعتقال الإداري له، وذلك بعد 113 يومًا من الإضراب.

وأعلن عشرات الأسرى دخولهم في إضراب تضامنًا مع الأسير عواودة.

وأفاد نادي الأسير في بيان له، أن الأسير عواودة يواجه الموت، في ظل ظروف صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت.