برلمانيون أميركيون يطالبون واشنطن باجراء تحقيق خاص حول مقتل شيرين أبو عاقلة

وطن: قدّم برلمانيّون أميركيّون يساريّون، مشروع قانون يهدف إلى دفع الولايات المتحدة لإجراء تحقيقها الخاصّ في استشهاد الصحافيّة الفلسطينيّة -الأميركيّة، الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وهي خطوة لم يُعط بايدن أيّ وعود بشأنها حتّى الآن.

وتوجّهت عائلة الصحافيّة ابو عاقلة التي استشهدت في 11 أيّار/ مايو 2022، أثناء تغطيتها اقتحام جيش الاحتلال مدينة جنين، إلى واشنطن، لكنّها لم تحصل من الخارجيّة الأميركيّة على ما أرادته.

وأعلن مسؤولون منتخبون من الجناح اليساريّ بالحزب الديمقراطي تقديم مشروع قانون يخوّل السلطات الأميركيّة إجراء تحقيقها الخاصّ لتحديد مصدر إطلاق النار الذي أودى بالصحافيّة، علما ان عدة تحقيقات اجرتها مؤسسات دولية مختلفة خلصت الى ان الرصاصة التي اصابت ابو عاقلة وادت لاستشهادها اطلقت من قبل جنود الاحتلال.

وقال الديمقراطي، أندريه كارسن، للصحافة، وبجانبه أفراد من عائلة أبو عاقلة، "ندعو زملاءنا إلى النظر إلى هذا على أنّه مسألة تتعلّق بحرّية الصّحافة وإلى تنحية السياسة الإسرائيليّة والفلسطينيّة جانبًا والنظر إلى هذا الأمر على حقيقته: هجومٌ على الصحافة المستقلّة ومقتل واحدة من مواطنينا".

كما يعتزم كارسن تقديم نصّ يهدف إلى فرض إلزاميّة إجراء تحقيق أميركي حول أيّ صحافي أميركي يُقتل في الخارج.

والتقت عائلة الصحافيّة وزير الخارجيّة الأميركي في واشنطن، الثلاثاء، لتطلب منه محاسبة الاحتلال الاسرائيلي، لكنّ أنتوني بلينكن لم يلتزم فتح تحقيق مستقلّ. وتوجّهت العائلة إلى واشنطن بدعوة من بلينكن، بعد محاولتها بلا جدوى لقاء الرئيس جو بايدن خلال زيارته الأخيرة للمنطقة.

وكانت الخارجيّة الأميركيّة حدّدت، يوم 4 تموز/ يوليو، استنادا إلى تحقيقات إسرائيليّة وفلسطينيّة، أنّ أبو عاقلة قُتلت "على الأرجح" بنيران من موقع إسرائيليّ دون وجود سبب للاعتقاد بأنّ مقتلها كان متعمّدًا.

والخميس، انتقدت عضو الكونغرس الديموقراطيّة، ماري نيومان، بشدّة موقف وزارة الخارجيّة. وقالت "أشعر بالحرج والغضب لعدم وجود تحقيق، وأعتزم توجيه أصابع الاتّهام إلى وزارة الخارجيّة التي تتقاعس عن العمل".

ويُدرك البرلمانيون أنّ فرصة تمرير نصّهم ضئيلة.

وقالت النائبة، رشيدة طليب، وهي من أصول فلسطينيّة، إنه "ربّما... بعض زملائي" قد يدعمون النصّ "إذا احتاجوا إلى حذف كلمة فلسطينيّة من +أميركية-فلسطينية+ حتّى تكون حياتها (شيرين) مهمّة".