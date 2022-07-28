منتخبنا يتأهل لربع نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب رغم الخسارة أمام المغرب

وطن: تأهل منتخبنا الوطني للشباب، مساء اليوم الخميس، إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، رغم خسارته أمام نظيره المغربي بهدف نظيف، في ختام مباريات المجموعة السادسة من البطولة.

وبهذه النتيجة، تصدر المنتخب المغربي المجموعة برصيد 6 نقاط، وحل منتخبنا وصيفًا برصيد 3 نقاط، ليتأهل إلى الدور المقبل كأفضل ثان في المجموعة الستة، بعد فوزه العريض في المباراة الأولى على المنتخب السوداني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

ودخل المنتخبان المباراة التي احتضنها ملعب نادي ضمك في محافظة خميس مشيط بحذر شديد، وركّز منتخبنا على الجانب الدفاعي والهجمات المرتدة، حيث أن التعادل كان يضمن لمنتخبنا صدارة المجموعة بفارق الأهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخبنا اللعب بنفس الأسلوب، وبينما كانت المباراة تتجه إلى التعادل، نجح المنتخب المغربي في خطف هدف الفوز في الدقيقة (83) عن طريق لاعبه أنس ميموني بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء باغتت الحارس مهدي عاصي وسكنت الشباك.

ويلتقي منتخبنا في الدور ربع النهائي نظيره الأردني متصدر المجموعة الثانية، وفي باقي المواجهات، تلعب السعودية مع اليمن، ومصر مع المغرب، والجزائر مع تونس، وتجري المباريات يوم الأحد المقبل.