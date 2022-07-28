أبو عبيدة: مزاعم الاحتلال الأخيرة محض كذبٍ للتغطية على جرائمه وعجزه أمام المقاومة

وطن: أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أن مزاعم الاحتلال بوجود أماكن للعمل العسكري بين المدنيين، وما روجه من مواقع وإحداثياتٍ بهذا الخصوص، هو محض كذبٍ وتضليلٍ، ومحاولةٌ بائسةٌ للتغطية على عجزه وفشله أمام المقاومة، وليس بالأمر الغريب عليه.

وأضاف الناطق العسكري باسم الكتائب "أبو عبيدة" في تصريح صحفي مقتضب اليوم الخميس بأن المقاومة هي الأمينة على دماء أبناء شعبنا والأحرص على سلامتهم وأمنهم، وإن سياسة الاحتلال الممنهجة والمستمرة في بث الأكاذيب لن تخدش هذه الحقيقة الناصعة، وشددت بأن الاحتلال سيدفع غالياً ثمن أي حماقةٍ ضد أهلنا وشعبنا.

وتابع: "الاحتلال لا يحتاج إلى مبررٍ لاستهداف المدنيين، وتاريخه حافلٌ بالمجازر المبنية على أكاذيبَ ضدّ العائلات، والمنشآت المدنية من بيوتٍ ومساجدَ ومستشفياتٍ وجامعاتٍ ومدارس، وإنّ المجازر بحق عائلاتِ غالية والسموني وأبو حطب والكولك وأبو العوف والنجار، وقصف مدرسة الفاخورة ومستشفى القدس وغيرها الكثير لهي خير شاهدٍ على ذلك".