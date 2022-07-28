الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمعتقل عدنان حمارشة من يعبد

وطن: جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري مدة 4 شهور للمرة الثانية بحق المعتقل عدنان ياسين حمارشة (56 عامًا) من بلدة يعبد جنوب جنين.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور أن الاحتلال اعتقل حمارشة بتاريخ 30/3/2022، عقب اقتحام منزله، ليلتحق بنجله أنس المعتقل منذ قرابة 10 أشهر.

وأضاف أن حمارشة ونجله يقبعان في سجن "مجدو"، وهو أسير محرر أمضى في معتقلات الاحتلال ما يزيد عن 14 عامًا غالبيتها في الاعتقال الإداري، وذلك رغم ظروفه الصحية السيئة، فهو لا يستطيع الوقوف على قدميه دون مساعدة.