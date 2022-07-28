اختتام دورة تدريبية حول قضايا الرقابة الشعبية ومنهجية التدقيق الاجتماعي

وطن: اختتم بالأمس مركز ابداع المعلم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم دورة تدريبية حول منهجية التدقيق الاجتماعي، والتي استهدفت ثلاثة مشرفين وأحد عشر معلما ومعلمة من المدارس الحكومية المستهدفة في الضفة الغربية والتابعة لمديريات جنين، وقباطية وبيت لحم الذي امتدت على مدار ثلاثة أيام ما بين 25-27 تموز 2022، وبمشاركة اثنا عشر من مدراء المدارس المستهدفة في اللقاء الختامي يوم 27.7.2022

وتهدف الدورة الى تمكين المتدربين/ات من مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة، وتعريفهم على أدوات مكافحة الفساد وعلى استراتيجيات المشاركة المجتمعية وتمكينهم من العمل في المبادرات المجتمعية، وسيتم نقل المعرفة والمنهجية الى طلبة المدارس من الصفوف السابع وحتى التاسع في المدارس المستهدفة من أجل تنفيذ مبادرات تدقيق اجتماعي.

وتاتي هذه الدورة ضمن مشروع المراقبون الصغار- التدقيق الاجتماعي والمنفذ بالشراكة مع ائتلاف من أجل النزاهة والشفافية والمساءلة-أمان بهدف تعزيز منظومة قيم النزاهة والشفافية لدى الشباب الفلسطيني، وايمانا لدى المركز وائتلاف أمان بأهمية تعزيز التعليم لرفع الوعي لدى الأطفال والشباب في مكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة والمساءلة من خلال تشجيع مشاركتهم المجتمعية وانخراطهم في مبادرات التدقيق الاجتماعي للرقابة على وصول الفئات المهمشة الى الحقوق والخدمات بشكل عادل ونزيه.

وتشمل المدارس المستهدفة كل من : ذكور خليل الوزير الثانوية وبنات سمية بنت الخياط الأساسية (اليامون)، وبنات جلبون الثانوية وذكور جلبون الثانوية(جلبون)، وذكور قباطية الأساسية وبنات خولة من الأزور الأساسية (قباطية)، وذكور أحمد ياسين الأساسية وبنات سامي طه الثانوية (عرابة)، وذكور تقوع القانوية وبنات الجرمق الأساسية (تقوع) وذكور بتير الثانوية وبنات بتير الثانوية (بتير)