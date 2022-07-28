مستوطنون يستولون على منزل في الخليل

وطن: استولت مجموعة كبيرة من المستوطنين، صباح اليوم، على أحد المنازل في حي قيطون بالبلدة القديمة من مدينة الخليل، وقاموا تحت حماية جنود الاحتلال بنقل أثاث للمنزل.

وقالت مصادر محلية ان المنزل مكون من 3 طوابق وهو مبنى قديم، يقع خلف مسجد قيطون - زاوية الشويكية- على مقربة من المدرسة الابراهيمية، وقام المستوطنون بتركيب سلم حديدي كبير للوصول الى المنزل.

وقد أخبر المستوطنون السكان في المنطقة بأنهم قاموا بشراء المنزل من اصحابه.

وقام جنود الاحتلال باحتجاز باحث ميداني يعمل لدى لجنة اعمار الخليل.