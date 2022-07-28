قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة مواطنين، من محافظة رام الله والبيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال : سامح رشد دار عامر، وشقيقه محمد، من قرية قراوة بني زيد، والأسير المحرر محمد وجدي صافي، من مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله، بعد أن داهمت منزالهم وفتشتها.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق رام الله، واعتقلت الأسير المحرر محمد سهيل عثمان، وإحسان محمود حامد، وسط اندلاع مواجهات، وإطلاق كثيف للرصاص الحي، وقنابل الغاز، والصوت صوب الشبان.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، شابين من بيت لحم، هما الأسير المحرر باسم محمد حمود من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ومحمود ناصر بداونة (20 عاما) من بلدة الدوحة غربا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وخلال اقتحام الدوحة اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت.

وفي قرية حوسان غرب بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال منزلي أمجد إسماعيل زعول، وعلي عرفات زعول، وفتشتهما.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، شابين من بلدتي يعبد واليامون، وكثفت من تواجدها العسكري جنوب جنين وسط اندلاع مواجهات، وهما الشابين أسعد عصام عمرو من يعبد، وعلاء عوني قبالة من اليامون، بعد اقتحام البلدتين ومداهمة منزليهما، كما اقتحمت بلدة برقين.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية متنقلة على شارع جنين- نابلس، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على دوار بلدة عرابة جنوب جنين.