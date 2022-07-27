ارتفاع سعر الكهرباء في دولة الاحتلال بـ8.6%

وطن: أعلنت سلطة كهرباء الاحتلال، مساء اليوم، الأربعاء، عن زيادة في أسعار الكهرباء بدءا من الأسبوع المقبل، ليرتفع بذلك سعر الكهرباء للمستهلك بنسبة تقدر بـ8.6%.

وكانت الشركة قد أعلنت قبل نحو الشهر عن إمكانية رفع أسعار الكهرباء بـ9.6%.

ويصل الارتفاع الأصلي لأسعار الكهرباء إلى 15% بعد أن سجّل سعر الفحم الحجري قفزة حادة بلغت 160%.

وقررت الهيئة المخولة بضبط أسعار الكهرباء والمحروقات رفع الأسعار تدريجيا بدءًا من آب/ أغسطس المقبل وحتى عام 2026.

وسيكون الارتفاع الأول بأسعار الكهرباء 8.6% بدءًا من آب/ أغسطس، وذلك مدفوعا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت لارتفاع أسعار المحروقات والفحم وبالتالي أدى لارتفاع أسعار في قطاع الطاقة.

وهذا هو الارتفاع الثاني لأسعار الكهرباء بعد أن أعلنت سلطة كهرباء الاحتلال، بداية العام الجاري، عن رفع أسعار الكهرباء بنسبة 5.7%، إلا أنها ارتفعت فعليا بنسبة 2.5% بعد خفض ضريبة الاستهلاك على الفحم.

ويشار إلى أن رفع أسعار الكهرباء سيؤدي إلى غلاء أسعار منتجات وخدمات كثيرة أخرى، ما ينذر بإمكانية ارتفاع نسبة التضخم المالي مجددا.