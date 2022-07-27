نقابة المحامين: تعليق العمل غدا الخميس أمام كافة المحاكم

وطن: أعلنت نقابة المحامين تعليق العمل غداً الخميس، أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ، باستثناء طلبات الافراج بالكفالة واسترداد اوامر الحبس والسندات العدلية والإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

وقال مجلس النقابة في بيان ان هذا التعليق يأتي استمراراً لفعاليات النقابة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، وانسجاماً مع قرار المجلس بتصعيد الفعاليات الاحتجاجية حتى تحقيق المطالب المعلنة سابقاً بشأن إلغاء آثار هذه القرارات بقانون بما يتوائم مع ما تتطلبه القواعد الدستورية النافذة.

وأكد مجلس النقابة على موعد انعقاد الهيئة العامة بتاريخ 31/7/2022 في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة رام الله.

كما أهاب المجلس بكافة منتسبية بضرورة الالتزام بالحضور، مشيراً إلى أنه سيتم إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.