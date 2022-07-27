إصابات خلال قمع الاحتلال فعالية ضد الاستيطان في حارس

وطن: أصيب، اليوم الأربعاء، مواطنين بشظايا قنابل صوت والعشرات بحالات الاختناق بعد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لفعالية ضد الاستيطان عند المدخل الغربي لقرية حارس غرب سلفيت.

ومنع جنود الاحتلال وصول المشاركين إلى الأراضي المُهددة بالاستيلاء في منطقة "خلة حديدي" غرب القرية .

ونصب جيش الاحتلال حواجز مشددة، وشدد من إجراءاته العسكرية على مدخل ومحيط قرية حارس، علاوة على انتشار الشرطة الإسرائيلية وتحرير مخالفات للمواطنيين .

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان خلال الفعالية: "كفى لهذا الاحتلال وكفى لهؤلاء المُستوطنين عبثاً بأرواح وممتلكات أبناء شعبنا، ولن نسكت بعد اليوم، ومن حق شعبنا ممارسة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين التي تستهدف مقدّرات شعبنا بحماية جيش الاحتلال وحكومته المتطرفة".

وأضاف أن الهيئة بالتنسيق مع فصائل العمل الوطني ولجان المقاومة الشعبية وكافة قطاعات شعبنا مستمرة في تنفيذ فعاليات المقاومة الشعبية في كافة محافظات الوطن .