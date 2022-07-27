حماس: الصور والمعلومات التي بثها جيش الاحتلال لاسلحة في مناطق مدنية محض أكاذيب وافتراء

وطن: قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم ان "الصور والمعلومات التي بثها جيش الاحتلال عن وجود أسلحة في مناطق مدنية في قطاع غزة هي محض أكاذيب وافتراء".

وقال قاسم في بيان وصل وطن نسخة عنه ان "نشر العدو الصهيوني لهذه الصور تعبير عن ازمته الحقيقية التي يواجهها أمام مؤسسات حقوق الإنسان والجهات الدولية".

وتابع "بعض المشاهد التي نشرها الجيش هي لاماكن ارتكب العدو فيها مجازر ضد المدنيين في معركة سيف القدس ٢٠٢١ وهي مرفوعة الآن أمام جهات قانونية دولية لملاحقة مجرمي الحرب".

واضاف قاسم "العدو الصهيوني ، هو اكثر جيوش العالم انشاءً للقواعد عسكرية في المدن السكنية".

وكان جيش الاحتلال نشر، مجموعة من الفيديوهات والصور، لمناطق في قطاع غزة، زعم أن حركة حماس تقيم بنية عسكرية وتحفر أنفاقا، بالقرب منها أو تحتها في قطاع غزة.