بيسكوف: بوتين لا يخطط للقاء أعضاء الوفد الإسرائيلي لبحث الوضع حول وكالة الهجرة اليهودية

وطن أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط للقاء أعضاء الوفد الإسرائيلي الذي سيصل إلى موسكو الأربعاء لبحث الوضع حول عمل وكالة الهجرة اليهودية".

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي أو ممثلو الإدارة الرئاسية الروسية يخططون لإجراء اتصالات مع هذا الوفد: "لا، لا توجد مثل هذه الخطط".

وذكر موقع هآرتس في وقت سابق أن"رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد أرسل وفدا للقاء المسؤولين الروس في موسكو مساء اليوم الأربعاء، وعقد اجتماعات معهم".