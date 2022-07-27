غانتس يؤكد استهداف بطارية روسية طائرات إسرائيلية بسوريا

وطن: كشف وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، النقاب عن أن بطاريات روسية أطلقت النار على طائرات إسرائيلية، خلال قصف في سوريا في شهر أيار/ مايو الماضي.

وقال غانتس، الثلاثاء، في مؤتمر تنظمه "القناة 13" العبرية (خاصة)، إن بطارية روسية من طراز s-300 أطلقت قبل شهرين صواريخ لأول مرة على طائرات حربية في سوريا.

وأضاف غانتس: "هذا حدث لمرة واحدة".

ولم تلحق الصواريخ الروسية أضرارا بالطائرات الحربية ، حيث قال غانتس: "عندما أُطلقت الصواريخ، كانت الطائرات تبتعد بالفعل".

ولم يقدم غانتس مزيدا من التفاصيل.