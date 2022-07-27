المحامون يعلقون العمل أمام كافة المحاكم ويعتصمون في نابلس

وطن: علقت نقابة المحامين العمل الشامل أمام كافة المحاكم اليوم الثلاثاء، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها، مع استثناء الطلبات المستعجلة و إخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية، ونظمت اعتصاما مركزيا أمام محكمة صلح نابلس .

واعتصم مئات المحامين امام محكمة صلح نابلس محتجين على مجموعة من القرارات بقانون.

وتأتي هذه الفعالية قبيل انعقاد الهيئة العامة غير العادي في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بتاريخ 31/7/2022 على أن يبدأ الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وقالت النقابة أن المجلس أعد برنامج الاجتماع والنماذج الخاصة لطلبات الانتقال الطوعي إلى سجل المحامين غير المزاولين وسيقوم بنشرها عشية الاجتماع.