بعد ان وجه رسالة للرئيس الفرنسي.. الاحتلال ينقل الحموري لسجن "هداريم" ويصفنه كمعتقل شديد الخطورة

وطن: تم نقل الأسير الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري الى سجن هداريم بعد تصنيفه "سجاف" أي شديد الخطورة، والتضييق عليه أكثر من خلال وضع الأصفاد في يديه وقدميه أغلب الأوقات، واقتحام زنزانته ليلا مع التفتيش المتكرر، وذلك عقاباً له لانه وجه رسالة الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، متسائلا فيها حول معاييره المزدوجة في التعامل مع الشعوب التي تخضع للظلم، بالرغم من ادعاء ماكرون التزامه بقيم الديمقراطية وشعار الجمهورية الفرنسية: "حرية، إيخاء، مساواة"!

وجاء في رسالة الحموري التي كان وجهها للرئيس الفرنسي: "أشعر كأنني مواطن من الدرجة الرابعة أو الخامسة بالنسبة للدولة الفرنسية، في ظل استمرار فرنسا بالتغاضي، والسماح لدولة الاحتلال بالاستمرار في اعتقالي بدون تهم وبدون محاكمة. "