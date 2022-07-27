جمعية إسرائيلية: "إسرائيل" رفضت ثلث تصاريح العلاج لأطفال غزة العام الماضي

وطن: أظهرت معطيات جديدة تنشرها جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية أن العام 2021، قد شهد مضاعفة لعدد مرات رفض سلطات الاحتلال لطلبات القصر في الخضوع لعلاج طبي في مستشفيات شرقي القدس المحتلة، الضفّة الغربيّة، والأردن.

وبحسب المعطيات، فقد تم بالعام 2020 رد أو ر فض 17% من الطلبات القاصرين للخروج من قطاع غزة لغرض تلقي الرعاية الطبية غير المتوفرة في القطاع (347 من أصل 2070 طلبا).

أمّا في العام 2021، فقد قفزت نسبة رفض مثل هذه الطلبات إلى 32%. وهكذا، فقد رفضت سلطات الاحتلال أو ردت 812 طلبا من أصل 2578 طلب تم تقديمه باسم قاصرين في ذلك العام.