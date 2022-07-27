مستوطنون يعتدون على 5 مواطنين ويحرقون بيتا متنقلا في تل بحماية الجيش

وطن: أصيب، الليلة الماضية، خمسة مواطنين في اعتداء للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية تل جنوب غرب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطنين، واستهدفتهم بغاز الفلفل الحار، ما أدى الى إصابة خمسة مواطنين، أحدهم اصيب برضوض عقب الاعتداء عليه بالضرب وتم احتجازه لساعات من قبل قوات الاحتلال التي تدخلت لتأمين الحماية للمستوطنين.

وأضاف أن المستوطنين أحرقوا بيتًا متنقلا تعود ملكيته للمواطن محمد أحمد حمدان، كما واستهدف المستوطنون مركبة تابعة لمجلس قروي تل، وحطموا نوافذها.

وأشار دغلس أن هناك استهدافا جديد لمنطقة "كفرور" الواقعة غرب قرية تل، بهدف توسيع البؤرة الإستيطانية "حفاد جلعاد" المقامة على أراضي المواطنين.