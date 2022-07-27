الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين ويحضر الأسير ليث ابو غلمة لمنزله لتفتيشه بعد شهرين من اعتقاله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، عددا من المواطنين في الضفة الغربية.

كما احضرت قوات الاحتلال الأسير ليث أبو غلمي إلى منزله في بلدة بيت فوريك شرق نابلس وقامت بتفتيشه، بعد مضي حوالي شهرين على اعتقاله.

وعُرف من بين المعتقلين:

المحرر حذيفة بدر- أبو ديس شرق القدس

محمد سامر العبد- أبو شخيدم شمال رام الله

الفتى أحمد لؤي ثوابتة- بيت فجار جنوب بيت لحم

الفتى بلال عايش ثوابتة- بيت فجار

الفتى يوسف محمد العيسى- بيت فجار

مصطفى جمال حسين- تقوع شرق بيت لحم