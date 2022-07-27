الأرصاد: تؤثر على فلسطين غدا كتلة هوائية أكثر حرارة، ويكون الجو شديد الحرارة

وطن: توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، تؤثر على فلسطين كتلة هوائية أكثر حرارة حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة حيث يكون الجو شديد الحرارة ودرجات الحرارة أعلى معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على فلسطين حيث يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على فلسطين حيث يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.