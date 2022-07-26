الاحتلال يصادق على خطة لبناء 1446 وحدة استيطانية جديدة في القدس

وطن: صادق الاحتلال الإسرائيلي، "مبدئيا"، على خطة استيطانية على حساب أراضي بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس الشرقية المحتلة، لصالح مستوطنة "القناة السفلية" بين مستوطنتي "هار حوماه" و"جفعات هاماتوس."

وتقضي الخطة، بحسب ما كشفته حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، ببناء 1446 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "القناة السفلية".

وقالت الباحثة في حركة "السلام الآن"، جفعات عوفران، في تغريدة لها على "تويتر"، إن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء (حكومية) اجتمعت أمس الإثنين، وتمت المصادقة على إيداع خطة الوحدات الاستيطانية في (مستوطنة) القناة السفلية للاعتراض".

وذكرت عوفران، أن اللجنة أرجأت (إلى أجل غير مسمى) قرارها بشأن خطة استيطانية ثانية، تشمل بناء 473 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات هشاكيد" على أراضي بلدة بيت صفافا جنوب المدينة.

وقالت "السلام الآن" إن أكثر من 230 ألف مستوطن يعيشون في مستوطنات بالقدس الشرقية المحتلة.