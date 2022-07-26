نقابة المحامين تقرر تعليق الدوام غداً أمام جميع المحاكم

وطن: قررت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، واستمرار للفعاليات النقابية الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية، تعليق العمل طيلة يوم غد الأربعاء، أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ ودائرة كاتب العدل باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

وأهابت النقابة بكافة المحامين، المشاركة الفاعلة بالاعتصام "السلمي" المقرر إقامته يوم غد الأربعاء، اعتباراً من الساعة 12 ظهرا مع المبيت أمام محكمة صلح وبداية نابلس.

كما طالبت كافة المحامين بهذه القرارات، مؤكدة أنه سيتم إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.