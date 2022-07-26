غانتس: بطاريات روسية استهدفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي في سورية قبل شهرين

وطن: قال وزير جيس الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، إن بطاريات روسية أطلقت النار على طائرات من دولة الاحتلال الاسرائيلي خلال عدوانها على سوريا في شهر أيار/ مايو الماضي.

وقال غانتس، اليوم، الثلاثاء، في مؤتمر تنظمه قناة 13 "الإسرائيلية"، إن بطارية روسية من طراز s-300 أطلقت قبل شهرين صواريخ لأول مرة على طائرات تابعة لدولة الاحتلال في سورية.

وأضاف غانتس: "هذا حدث لمرة واحدة".

ولم تلحق الصواريخ الروسية أضرارا بالطائرات دولة الاحتلال الاسرائيلي ، حيث قال وزير الجيش الإسرائيلي إنه "عندما أُطلقت الصواريخ، كانت الطائرات دولة الاحتلال الاسرائيلي تبتعد بالفعل عن المنطقة".

وأشار غانتس إلى أن "الوضع تحت السيطرة"، في إشارة إلى مواصلة العمل بآلية التنسيق العسكري بين موسكو وتل أبيب في سورية.

ولم يقدم غانتس مزيدا من التفاصيل.

يُذكر أن دولة الاحتلال إلاسرائيلي نفّذت في السنوات الماضية، المئات من الغارات العدوانية على أهداف في سورية، قالت إنها إيرانية أو مرتبطة بمشروع حزب الله لتعزيز ترسانته الصاروخية وزيادة دقة الصواريخ.

وثمّة اتفاق بين دولة الاحتلال الاسرائيلي وروسيا على التنسيق العسكري في سورية، لعدم وقوع احتكاكات بين الجيشين.

وكانت القناة 13 التابعة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، قد كشفت أن قوات روسيّة أطلقت صواريخَ دفاع جوّي، صوب طائرات حربيّة تابعة لدولة الاحتلال الاسرائيلي ، للمرّة الأولى، خلال هجوم عدواني نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مواقع في سورية، يوم الجمعة 13 أيار/ مايو الماضي.

وذكر التقرير حينها أن "عملا منسوبا إلى "إسرائيل" في سورية، واجه لأول مرة ردا من قوة عسكرية روسية. وقال التقرير إن "بطارية دفاع جوي يديرها الروس، أطلقت النار لأول مرة على طائرات تابعة لسلاح جو دولة الاحتلال

وأوضح أن التقرير أن ذلك حدث يوم الجمعة 13 أيار/ مايو الماضي، عندما قامت طائرات دولة الاحتلال بشن عدوان غربيّ سورية، لافتا إلى أنه "كالعادة أطلق السوريون كل صواريخهم، وعندما بدأت طائرات سلاح الجو بالابتعاد عن منطقة الهجوم أطلقت البطارية الروسية عدة صواريخ في الجو".

وأكد التقرير أن الصواريخ التي أُطلِقت من قِبل الروس "لم تشكل تهديدًا لطائرات القوة الجوية ("الإسرائيلية)"، غير أنه أضاف: "لكن هذا حدث يشكّل سابقة".

وأشار إلى أن روسيا كانت قد زودت النظام السوريّ بأربع بطاريات s-300، مؤكدا أن "من يتخذ القرارات داخل البطاريات هم ضباط روس".

وذكر التقرير أنه "ليس من الواضح ما إذا كان هذا حدثًا لمرة واحدة، أو ما إذا كان بمثابة إشارة من الروس بأنهم يغيرون سياستهم في ما يتعلق بحرية العمل دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأجواء السورية"