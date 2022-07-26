فيديو | أبٌ كويتي خلال حفل تخرج: علموا أبناءكم أن فلسطين محتلة من الكيان الصهيوني.. هذه أمانة في أعناقكم

وطن: وجه رجل كويتي رسالة لأولياء الأمور حفل تخرج لطلبة إحدى المدارس بالدولة، أوصاهم فيها بتعليم أبناءهم بان فلسطين دولة محتلة.

وقال ولي أمر أحد التلاميذ أمام الحضور: "أيها الأهالي.. هذه ليست فقط مشاعر، لكن هؤلاء (الطلبة) يجب أن يعرفوا أن هناك شيء أسمه فلسطين، هي دولة مغتصبة من الكيان الصهيوني، هذه أمانة عندكم خصوصا في هذه المرحلة".

ويُشهد للكويت شعبا ودولة بموقفهم الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، بعكس كثير من الدول الخليجية الأخرى التي طبعت مع الاحتلال على حساب القضية الفلسطينية.