دويكات: توقيف بعض المشتبه بهم في حادثتي إطلاق النار على الدكتور ناصر الشاعر ومحمود حجاب

وطن: أعلن المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، اليوم الثلاثاء، عن أن أجهزة الأمن في محافظة نابلس تمكنت من توقيف بعض المشتبه بهم في حادثتي إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر، والمواطن محمود حجاب وعائلته.

وأضاف دويكات، أن التحقيقات جارية مع هؤلاء المشتبه بهم، لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة تحقيقا للعدالة في إطار القانون.

وأكد دويكات، استمرار المؤسسة الأمنية بمختلف أذرعها في جهودها وعملها الأمني لملاحقة الخارجين عن القانون والنظام ومرتكبي الاعتداءات على المواطنين، وفق توجيهات الرئيس محمود عباس، مشددا على أنه لا غطاء لأحد، وأن الجميع سواسية أمام القانون.

المصدر: وفا