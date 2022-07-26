وزير الحكم المحلي: هذه البلديات التي سيتم البدء بجباية ضريبة الأملاك فيها

وطن: كشف وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، صباح اليوم الثلاثاء، عن أربعة بلديات سيتم البدء بجباية ضريبة الأملاك منها، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بالبدء بجباية ضريبة الأملاك من خلال البلديات، وأخذ نموذج أولي من أربع بلديات للتطبيق الفوري للإجراءات المالية والفنية والقانونية اللازمة لذلك.

ونقلت إذاعة "صوت فلسطين" عن الصالح، تأكيده أن هذه البلديات الأربعة هي: بلدية رام الله، عصيرة الشمالية، بيت جالا، المزرعة الشرقية.

وأوضح الصالح أنه تم اختيار هذه البلديات بناء على معايير لوجستية، مبينا أن الوزارة تعمل على تجهيز باقي البلديات، وفي حال نجاح تجربة البلديات الأربع، سيتم البدء بتطبيق الجباية على باقي البلديات بداية العام القادم.

وأضاف: "سنبدأ بالاجراءات من قبل وزارة المالية والبلديات لفتح حسابات مشتركة بينهما وسيتم جباية أموال ضريبة الأملاك ووضعها في الحساب.

وقرر مجلس الوزراء، أمس الاثنين، البدء بجباية ضريبة الأملاك من خلال البلديات، وأخذ نموذج أولي من 4 بلديات للتطبيق الفوري للإجراءات المالية والفنية والقانونية اللازمة لذلك.