الاحتلال يصيب عددا من الشبان بالمطاط والاختناق ويعتقل 6 آخرين خلال اقتحام بيت دقو وبدو

وطن: أُصيب عدد من الشبان، اليوم الثلاثاء، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال اقتحام جيش الاحتلال الاسرائيلي قرية بيت دقو شمال غرب القدس، تخلله اعتقال 6 مواطنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت القرية فجرا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، حيث أطلق الاحتلال الرصاص المعدني، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل، واعتقلت كلا من: تامر مرار، وعلي حمدان داوود، وسيف بدر، وشادي حسين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة بدو شمال غرب القدس، الشاب صهيب أحمد أبو عيد، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه.

وفا