حريق ضخم بمستودع نفط في دونتسيك جراء قصف اوكراني

وطن: ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن حريقا كبيرا اندلع في مستودع نفط في منطقة بوديونوفسكي في دونيتسك شرقي أوكرانيا بعد أن قصفت القوات الأوكرانية المنطقة.

وأضافت الوكالة أنه شوهدت النيران، التي بلغ ارتفاعها عشرات الأمتار في منطقة المستودع المحترق، مشيرة إلى أنه لم ترد أنباء عن وفيات أو إصابات حتى الآن بسبب الحريق.

وأفاد المركز المشترك لتنسيق ومراقبة وقف إطلاق النار في دونيتسك أن منطقة مستودع النفط تعرضت للقصف بـ3 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم،

وأشار المركز إلى أنه، بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق 15 صاروخا من نوع غراد و12 قذيفة من عيار 152 ملم على أحياء مختلفة من دونيتسك.

وتسعى روسيا إلى "تحرير" إقليم دونباس، الذي يضم مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من جانب واحد واعترفت بهما روسيا وسوريا وكوريا الشمالية.

(المصدر- سكاي نيوز)